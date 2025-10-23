कर्नाटक, 23 अक्टूबर: कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से एक हैरान कर देंवाला मामला सामने आया है. जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश है. वायरल वीडियो में एक स्कूल प्रिंसिपल को कक्षा 5वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई करते हुए देखा जा सकता है. घटना नायकनहट्टी गांव स्थित श्री गुरु थिप्पेरुद्रस्वामी आवासीय वेद विद्यालय की है, जहां आरोपी प्रिंसिपल वीरेश हिरेमठ ने कथित रूप से छात्र को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर थप्पड़ और लातें मारीं. खबरों के अनुसार बच्चा अपनी दादी को फोन करने की कोशिश कर रहा था. जिससे प्रिंसिपल नाराज़ हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है प्रिंसिपल लगातार बच्चे को लात से मार रहा है और बच्चा गुरूजी- गुरूजी चिल्ला रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Greater Noida: महिला ने की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट, युवक को लगाएं कई थप्पड़, ग्रेटर नोएडा का VIDEO आया सामने

मोबाइल इस्तेमाल पर छात्र की पिटाई करने वाला शिक्षक गिरफ्तार

#Horrific In Karnataka’s Chitradurga district, a 9-year-old boy was brutally assaulted by the principal of a Sanskrit Vedic school in Nayaknahatti. The principal allegedly kicked and beat the child for calling his parents. pic.twitter.com/vvUvsVdHZD — The Dalit Voice (@ambedkariteIND) October 22, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)