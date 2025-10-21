Greater Noida: महिला ने की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट, युवक को लगाएं कई थप्पड़, ग्रेटर नोएडा का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@WeUttarPradesh)

ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश: ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) में एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड (Security Guard) के साथ महिला ने मारपीट की. महिला ने उसे लगातार कई थप्पड़ मारें. इस मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है.शनिवार शाम ग्रेटर नोएडा की प्रेसिथम सोसाइटी सेक्टर-25 में यह घटना घटी. जानकारी के मुताबिक, राजकुमार यादव, जो एक निजी सुरक्षा एजेंसी में गार्ड के रूप में कार्यरत हैं, ड्यूटी पर मौजूद थे. उसी दौरान सोसाइटी की निवासी अंजू शर्मा वहां पहुंचीं और गेट पर किसी बात को लेकर गार्ड से बहस करने लगीं. कुछ ही मिनटों में बहस झगड़े में बदल गई. इसके बाद महिला ने सिक्योरिटी को थ्पपद लगाने शुरू कर दिए.

महिला ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट

महिला ने गार्ड को थप्पड़ मारे और घसीटा

सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लाल साड़ी पहने महिला गार्ड पर बार-बार थप्पड़ बरसा रही है. इसके बाद वह उसे पकड़कर जमीन पर घसीटती हुई नजर आती है. इसके बाद बाहर लेकर जाकर भी महिला उसको पीटती है.

पुलिस ने किया मामला दर्ज

पीड़ित गार्ड राजकुमार यादव ने बताया कि अंजू शर्मा ने पहले गेट पर झगड़ा किया, फिर अचानक उन पर हमला कर दिया.घटना की शिकायत गार्ड और सोसाइटी के अन्य सदस्यों ने दनकौर थाने में दी.पुलिस (Police) ने अंजू शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.