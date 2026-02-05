Karnataka Fire Broke: विजयपुरा ज़िले के चडचन तालुक के हविनाल गांव में स्थित एक चीनी मिल में बीती शाम भीषण आग लग गई. आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई, हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

#WATCH | Karnataka | A huge fire broke out at a sugar factory in Havinal village in Chadchan taluk of Vijayapura district last evening. There were no casualties in the incident pic.twitter.com/mjUddesgpd — ANI (@ANI) February 5, 2026

