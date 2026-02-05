Karnataka Fire Broke: विजयपुरा ज़िले के चडचन तालुक के हविनाल गांव में स्थित एक चीनी मिल में बीती शाम भीषण आग लग गई. आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई, हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)