बेंगलुरु सेन्ट्रल जेल से एक और वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे हैं. नए वीडियो में कैदी जेल परिसर के भीतर शराब, स्नैक्स और कटे फलों के साथ पार्टी करते और एक-दूसरे के साथ नाचते दिखाई दे रहे हैं. ताज़ा वीडियो में डिस्पोजेबल गिलासों में भरी शराब, फलों की प्लेटें और तली मूंगफली पार्टी की तरह सजी नज़र आती हैं. बताया जा रहा है कि चार छोटी शराब की बोतलें भी टेबल पर रखी हुई हैं. इससे पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आईएसआईएस आतंकवादियों और बलात्कारियों समेत कई कैदी मोबाइल फोन इस्तेमाल करते और टीवी देखते दिखाई दिए थे. इस घटना के बाद से जेल प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं. राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने रविवार को कहा कि उन्होंने जेल में कथित अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है और उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) बी दयानंद से रिपोर्ट मांगी है. यह भी पढ़ें: Viral Video: यूपी के अमरोहा में ग्रामीणों ने 2 साल की भैंस का मनाया जन्मदिन, डीजे और शानदार दावत पर खर्च किए लाखों रुपए

बेंगलुरु सेंट्रल जेल में शराब पीते और डीजे पर डांस करते नजर आये कैदी

Another master piece !! Alleged video from the Bengaluru central jail. pic.twitter.com/1euLlPVzmr — अखंड भारत 🪷🇮🇳 (@FlyingBees28) November 9, 2025

कुछ दिन पहले जेल में फोन चलाते कैदियों का वीडियो हुआ था वायरल

Undated videos have surfaced showing jail inmates using mobile phones and watching TV inside #Bengaluru’s #ParappanaAgrahara Central Jail. pic.twitter.com/pFZK4rMR6l — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) November 8, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)