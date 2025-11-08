Viral Video: यूपी के अमरोहा में ग्रामीणों ने 2 साल की भैंस का मनाया जन्मदिन, डीजे और शानदार दावत पर खर्च किए लाखों रुपए

ग्रामीणों ने मनाया भैंस का जन्मदिन (Photo Credits: X)

एक अनोखे और दिल को छू लेने वाले सेलिब्रेशन में अमरोहा (Amroha) के बछरौन पुलिस स्टेशन इलाके के सुंगर गांव में गांव वाले एक साथ मिलकर शेरा नाम की भैंस (Buffalo) का दूसरा जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए और यह गांव के अब तक के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक बन गया. शानदार दावत से लेकर डीजे पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं.

शेरा के मालिक, इसरार ने इस दिन को यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी. भैंस को फूलों, मालाओं और झालरों से बहुत अच्छे से सजाया गया था, जिससे वह शो का स्टार बन गई। इस सेलिब्रेशन में म्यूजिक, डांस, मिठाइयां और कम्युनिटी दावत का इंतजाम था, जिससे शांत गांव एक त्योहार वाली जगह में बदल गया.

इस इवेंट के वीडियो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहे हैं, जिनमें गांव वाले DJ की धुन पर नाचते हुए, शेरा के साथ सेल्फी और फोटो लेते हुए और उसे खाने की चीज़ें खिलाते हुए दिख रहे हैं. बच्चे और बड़े सभी इस मज़े में शामिल हुए, और जन्मदिन वाले भैंसे के साथ चीयर करते और पोज़ देते नजर आए. यह भी पढ़ें: OMG! दो पैरों वाले गाय के बछड़े ने खींचा सबका ध्यान, Viral Video देख लोगों ने माना इसे ईश्वर का चमत्कार

ग्रामीणों ने मनाया भैंस का जन्मदिन

स्थानीय लोगों के अनुसार, शेरा अपने शांत स्वभाव और शानदार डील-डौल के लिए इलाके में काफी मशहूर है. यह शानदार जन्मदिन का जश्न उसके मालिक, इसरार का जानवर के प्रति प्यार और आभार व्यक्त करने का एक तरीका था.

जैसे-जैसे यह वीडियो ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है, नेटिजन्स इंसानों और जानवरों के बीच इस अनोखे रिश्ते को बहुत पसंद कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस अनोखी बर्थडे पार्टी से बस खुश हो रहे हैं.

भैंस के जन्मदिन पर किए लाखों रुपए खर्च

बर्थडे सेलिब्रेशन के वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिसमें गांव वाले बर्थडे स्टार, शेरा के साथ जुलूस निकालते हुए दिख रहे हैं. शेरा को मालाओं और रंगों से सजाया गया है और उसके चेहरे पर केक जैसी क्रीम लगी हुई है.

राजस्थान के मशहूर पुष्कर पशु मेले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि करीब ₹21 करोड़ की कीमत वाली एक भैंस शुक्रवार को अचानक तबीयत खराब होने के बाद मर गई. यह जानवर मेले में मुख्य आकर्षणों में से एक था, जिसे देखने के लिए हर दिन हजारों लोग आते थे.