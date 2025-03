MS Dhoni Mimics Ranbir Kapoor: एमएस धोनी ने 'एनिमल' में रणबीर कपूर के किरदार की नकल की, जब उन्होंने मशहूर फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा के साथ एक ई-साइकिल के विज्ञापन के लिए हाथ मिलाया. इस मजेदार विज्ञापन में एमएस धोनी को रणबीर कपूर की तरह अपनी कार से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है और वह एक इलेक्ट्रिक साइकिल के साथ सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं. धोनी ने फिल्म का मशहूर डायलॉग भी कहा, "सुनाई दे रहा है मुझे, बहरा नहीं हूं मैं." जब धोनी ने निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा से पूछा कि क्या यह ई-साइकिल के विज्ञापन के लिए कुछ ज्यादा हो गया है, तो विज्ञापन का आखिरी शॉट भी 'एनिमल' की तरह ही फिल्माया गया था.

देखें एमएस धोनी का 'एनिमल' ट्विस्ट वाला मज़ेदार विज्ञापन:

My favourite animal is when DHONI remembers who he is 🔥 pic.twitter.com/Jgr3MDO28f

— EMotorad (@e_motorad) March 18, 2025