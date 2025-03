IPL 2025: 17 मार्च को आईपीएल 2025 से पहले आरसीबी अनबॉक्स इवेंट के दौरान फिल साल्ट ने विराट कोहली के साथ मजेदार बातचीत की. आरसीबी अनबॉक्स इवेंट में कुछ शीर्ष संगीतकारों ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रदर्शन किया और इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने प्रशंसकों के सामने प्रैक्टिस भी लिया. इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो है. जिसमें फिल साल्ट ने "मैंने बस अपनी आंखों के सामने विराट को देखा और ईमानदारी से मैंने उसे सिर के किनारे पर बहुत अच्छी तरह से मारा. वह सचमुच मुझे देखने के लिए इधर-उधर देखने लगा और...मुझे नहीं पता कि कौन मेरी ओर इशारा कर रहा था. उसने सोचा कि यह कोई और है और फिर उसकी नज़र मेरी ओर मुड़ी और वह गंभीर लग रहा था. मैं वहाँ नहीं रुका! मैंने वहाँ से सीधे निकलने की कोशिश की लेकिन वह तुरंत मेरे पास आ गया. अगर इसका कोई फुटेज है, तो यह बहुत मज़ेदार होगा. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

We sense the banter between Virat and Salt is only going to get better as the season goes on! 😁#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #RCBUnbox pic.twitter.com/YhcV3U15lL

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 17, 2025