Babar Azam Funny Memes: पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर होने के बाद नेशनल टी20 कप 2025 से दमदार वापसी की कोशिश की. दाएं हाथ के बल्लेबाज बाबर ने 18 मार्च(मंगलवार) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में कराची व्हाइट्स के खिलाफ लाहौर ब्लूज की ओर से मुकाबला खेला. हालांकि, बाबर की यह वापसी खास नहीं रही. स्टाइलिश बल्लेबाज बाबर आजम ने 17 गेंदों पर 22 रन बनाए, जिसमें तीन चौके शामिल थे. लाहौर ब्लूज को जीत के लिए 172 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन बाबर के जल्दी आउट होने से टीम को झटका लगा. बाबर आजम के खराब प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स की बाढ़ आ गई. पाकिस्तान के इस दिग्गज बल्लेबाज को लेकर फैंस ने जमकर मजाक उड़ाया.

बाबर आजम के वायरल मीम्स

T20 me odi khelra h or odi me test

Babar azam flops again in national t20 cup

बाबर का बल्ला तो आज फिर खामोश रहा!

Never seen Zimbabar fans blaming Babar Azam for the defeats 😂... Its either bowlers, umpires, pitch or 10 runs short

बाबर आजम को फिर से फॉर्म ढूंढनी पड़ेगी!

Youngsters are not performing let's bring back babar azam. Meanwhile,Babar Azam flopped while chasing 171 in a domestic match today.

Believe me all the T20 cricket he has played was purely due to PR hype. Now, he is totally exposed.

Literally it's a slap in the face of Babarsons. pic.twitter.com/WNAOZ3YGeE

