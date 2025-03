सरदार पटेल ने 19 मार्च 1950 में सीआरपीएफ को प्रेसिडेंट कलर्स भेंट किया था. सीआरपीएफ देश का एकमात्र अर्धसैनिक बल है जिसे आजादी से पहले स्थापित किया गया था. 19 मार्च को सीआरपीएफ दिवस परेड के रूप में मनाता है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) हर 19 मार्च को हर साल सीआरपीएफ दिवस परेड के रूप में मनाता है. इस अवसर को चिह्नित करने के लिए आयोजित परेड को 'वर्षगांठ दिवस परेड' के बजाय 'सीआरपीएफ दिवस परेड' के रूप में नामित किया गया है. जिस तरह सेना दिवस पर भव्य परेड होती है, उसी तरह हर साल 19 मार्च को 'सीआरपीएफ दिवस परेड' का आयोजन किया जाता है. यह भी पढ़ें: पुजारियों ने बाबा महाकाल को लगाया गुलाल, भस्म आरती के साथ हुई होली की शुरुआत

#CRPFDay2025: Celebrating 86 Years of Courage and Commitment!

On this historic day in 1950, the #CRPF proudly received its prestigious colors—a testament to its commitment to the Nation.

We salute the indomitable warriors who made the supreme sacrifice in the line of duty.… pic.twitter.com/OZPIqaLvMS

— 🇮🇳CRPF🇮🇳 (@crpfindia) March 19, 2025