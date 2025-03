हम अक्सर ट्रैफिक विवाद को लगभग हर दिन होते हुए देखते हैं, और उनमें से कई चरम स्तर तक बढ़ जाते हैं. फिर से, सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है और वायरल हो रहा है. हालांकि, इस वीडियो में एक ट्विस्ट है. तीखी बहस में उलझने के बजाय, बस ड्राइवर ने अनावश्यक ड्रामा से बचने का विकल्प चुना. वायरल वीडियो में एक बाइक सवार को बस ड्राइवर से भिड़ते हुए और तीखी नोकझोंक करते हुए देखा जा सकता है. पहले तो ड्राइवर गुस्से में दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद उसने जो किया, उसने सभी को हैरान कर दिया. बहस करने के बजाय वह शांति से खड़ा हुआ, अपना बैग उठाया, उसे अपने कंधे पर लटकाया, अपना हेलमेट पहना बस का दरवाज़ा बंद किया और चला गया. यह भी पढ़ें: Viral Video: पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पुलिसकर्मी के बीच अंग्रेजी में छिड़ी बहस, इंटरनेट पर फनी वीडियो वायरल

