द नेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, FIA के साइबर क्राइम सेल ने शनिवार, 15 मार्च को एक कॉल सेंटर को निशाना बनाकर कार्रवाई की जिस पर अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी में शामिल होने का संदेह था. एक मित्र देश के विदेशी नागरिकों सहित 24 से अधिक व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया. हालांकि, छापेमारी के दौरान कुछ संदिग्ध भागने में सफल रहे. रिपोर्ट के अनुसार, FIA के सूत्रों ने खुलासा किया कि अधिकारियों को कुछ समय से कॉल सेंटर में अवैध गतिविधियों के बारे में पता था, लेकिन कार्रवाई करने से पहले वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी का इंतजार किया गया. कथित तौर पर इस घोटाले के संचालन में धोखाधड़ी की योजनाओं के माध्यम से विभिन्न देशों में पीड़ितों को ठगने के लिए पाकिस्तानी श्रमिकों को नियुक्त किया गया था. यह भी पढ़ें: Pakistan: पाकिस्तान में JUI नेता मुफ्ती अब्दुल की हत्या, क्वेटा एयरपोर्ट पर हमलावरों ने बरसाईं गोलियां; जांच में जुटे सुरक्षाबल (Watch Video)

Pakistanis have looted the Chinese Call centres in Islamabad....laptops, TV & other items all looted 😂

Note: This happened in holy month of Ramzan. pic.twitter.com/dlb2vKOKPh

— Incognito (@Incognito_qfs) March 17, 2025