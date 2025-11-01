Earthquake In Pakistan: पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 मापी गई और इसका केंद्र जमीन से लगभग 160 किलोमीटर नीचे था. एनसीएस ने बताया कि यह भूकंप 1 नवंबर, 2025 को दोपहर 3:19 बजे (भारतीय मानक समय) आया. इससे पहले, 24 अक्टूबर को पाकिस्तान में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र जमीन से केवल 10 किलोमीटर नीचे था. उथले भूकंप ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि उनके झटके जमीन पर ज़्यादा तेज़ी से महसूस होते हैं और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं.

पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और उत्तरी भारत भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां अक्सर भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं.

