Earthquake In Pakistan: पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.6 मापी गई और इसका केंद्र जमीन से लगभग 160 किलोमीटर नीचे था. एनसीएस ने बताया कि यह भूकंप 1 नवंबर, 2025 को दोपहर 3:19 बजे (भारतीय मानक समय) आया. इससे पहले, 24 अक्टूबर को पाकिस्तान में 3.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र जमीन से केवल 10 किलोमीटर नीचे था. उथले भूकंप ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि उनके झटके जमीन पर ज़्यादा तेज़ी से महसूस होते हैं और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं.
पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और उत्तरी भारत भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां अक्सर भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं.
ये भी पढें: Earthquake In Afghanistan: अफगानिस्तान में 5.6 तीव्रता का भूकंप, जम्मू-कश्मीर में भी महसूस हुए झटके
पाकिस्तान में 3.6 तीव्रता का भूकंप
EQ of M: 3.6, On: 01/11/2025 15:19:59 IST, Lat: 36.60 N, Long: 72.70 E, Depth: 160 Km, Location: Pakistan.
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/vzofboxulV
— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) November 1, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)