Pakistan: पाकिस्तान में JUI नेता मुफ्ती अब्दुल की हत्या, क्वेटा एयरपोर्ट पर हमलावरों ने बरसाईं गोलियां; जांच में जुटे सुरक्षाबल (Watch Video)

JUI's Mufti Abdul Baqi Noorzai Murder in Pakistan: पाकिस्तान में इन दिनों कट्टरपंथी नेताओं, राजनेताओं और आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं. आज क्वेटा शहर में भी एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (JUI) के वरिष्ठ नेता मुफ्ती अब्दुल बाक़ी नूरजई की गोली मारकर हत्या कर दी गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावरों ने क्वेटा एयरपोर्ट पर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. गंभीर रूप से घायल मुफ्ती अब्दुल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस हमले को लेकर पुलिस और सुरक्षाबल सतर्क हो गए हैं. फिलहाल ये साफ नहीं है कि इस हत्या के पीछे कौन लोग हैं और इसका मकसद क्या था. सुरक्षाबलों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है.

Mufti Abdul Baqi Noorzai was killed when some armed men opened fire at him at the Quetta airport on Sunday night.

The assailants fled after the attack and police are looking into the incident.#MuftiAbdulBaqiNoorzai #Killed #Opened #Fire #Quetta #Airport pic.twitter.com/BAaCiuPeZB

— Voiceup Pakistan (@VoiceupPakistan) March 16, 2025