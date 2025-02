Tesla Hiring for India: टेस्ला की भारत में एंट्री! 13 पदों के लिए शुरू की भर्ती, सस्ती कार भी ला सकता है एलन मस्क की कंपनी

Tesla Re-Starts Recruitment for India: अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला (Tesla) ने भारत में अपने ऑपरेशन्स शुरू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने भारत में 13 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. ये भर्तियां कस्टमर सर्विस, सेल्स, डिलीवरी ऑपरेशन्स और टेक्निकल सपोर्ट से जुड़ी हैं. मुंबई और दिल्ली में सर्विस टेक्नीशियन और एडवाइजरी से जुड़े पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जबकि कस्टमर एंगेजमेंट मैनेजर और डिलीवरी ऑपरेशंस स्पेशलिस्ट के पद मुंबई के लिए हैं.

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली मुलाकात के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कंपनी भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रही है. अब भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह लगभग तय हो गया है कि टेस्ला जल्द ही भारत में अपना रिटेल सेल्स ऑपरेशन शुरू कर सकती है.

#Tesla re-starts #recruitment process for India, has advertised for 13 job positions for #India

Sources say, electric car maker Tesla is considering starting retail sales operations in India this year; could bring it’s low cost model to India this year#TeslaIndia pic.twitter.com/bbaQ7TmyBT

— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) February 18, 2025