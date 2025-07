FACT CHECK: छत्तीसगढ़ में नशे में धुत सरकारी टीचर का पुराना वीडियो नया बताकर वायरल, फैक्ट चेक में हुआ बड़ा खुलासा

Chhattisgarh Drunk Teacher Old Video Viral Fact Check: सोशल मीडिया पर एक बार फिर से एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल का शिक्षक नशे में धुत दिखाई दे रहा है. इस वीडियो को हालिया घटना बताकर शेयर किया जा रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई बिल्कुल अलग है. दरअसल, यह वीडियो 28 फरवरी, 2024 का है, जब बिलासपुर के एक स्कूल में शिक्षक संतोष कुमार केवट नशे की हालत में छात्रों के सामने पहुंचे थे. इस घटना के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था. वीडियो में शिक्षक को छात्रों के सामने अजीबोगरीब हरकतें करते देखा जा सकता है, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

In Modi's Amrit Kaal, government schools also have bar facilities

🎈This viral video from @BJP4India-ruled #Chattisgarh#MondayMotivation#ShravanMaas #Shiv_Upasana#WorldNatureConservationDay pic.twitter.com/TZm7XhTrAD

— Taj INDIA (@taj_india007) July 28, 2025