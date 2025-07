Divya Deshmukh Wins FIDE Women's Chess World Cup 2025: फाइड महिला शतरंज विश्व कप 2025 के फाइनल में तीन दिन तक चली मानसिक थकावट भरी जंग के बाद दिव्या देशमुख ने टाई-ब्रेकर में कोनेरू हम्पी को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. इस ऐतिहासिक जीत के साथ दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंडमास्टर भी बन गई हैं. प्रतियोगिता से पहले वह एक इंटरनेशनल मास्टर थीं, लेकिन इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें शतरंज की दुनिया के सर्वोच्च खिताब तक पहुंचा दिया. फाइनल के पहले दो दिन क्लासिकल शतरंज के मुकाबले हुए, जहां दोनों ही गेम ड्रॉ पर खत्म हुए. नतीजे के लिए मुकाबला टाई-ब्रेकर तक पहुंचा, जिसमें रैपिड और ब्लिट्ज गेम खेले गए. दूसरे रैपिड गेम में दिव्या ने हम्पी पर निर्णायक बढ़त बनाई और खिताब जीत लिया। यह जीत ना केवल उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है, बल्कि भारतीय शतरंज के इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ती है.

