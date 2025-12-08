IND vs SA T20I 2025: भारत बनाम साउथ अफ्रीका सीरीज़ में इकलौता बल्लेबाज, जिसके नाम टी20 इतिहास में 500 से ज्यादा रन, जानिए क्या कहते है आंकड़े

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team: भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें 9 से 19 दिसंबर के बीच पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी. अगर दोनों देशों के टी20 आंकड़ों की बात करें तो भारत और साउथ अफ्रीका की पुरुष क्रिकेट टीम के बीच साल 2006 से अब तक कुल 31 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 18 मैच अपने नाम किए, जबकि 12 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने जीते. इनके अलावा, एक मुकाबला ड्रॉ रहा. क्या आप उस बल्लेबाज के बारे में जानते हैं, जिसने इस बीच 500 रन के आंकड़े को छुआ है? दक्षिण अफ्रीका बनाम टीम इंडिया पहले टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

इस खिलाड़ी का नाम डेविड मिलर है, जिसने साल 2011 से 2024 तक भारत के विरुद्ध कुल 25 टी20 मुकाबले खेले. इस दौरान मिलर ने 34.93 की औसत के साथ 524 रन जुटाए. दाएं हाथ का यह बल्लेबाज 7 पारियों में नाबाद रहा. उन्होंने भारत के विरुद्ध टेस्ट इतिहास में 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए. इस दौरान उनके बल्ले से 35 छक्के और 29 चौके निकले.

डेविड मिलर ने भारत के विरुद्ध 2 अक्टूबर 2022 को गुवाहाटी में खेले गए टी20 मुकाबले में 106 रन की नाबाद पारी खेली थी. यह उनके टी20 करियर की सर्वोच्च पारी भी है. इसके पहले मिलर बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 101 रन की पारी भी खेल चुके थे.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों में रोहित शर्मा शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 2007 से 2024 के बीच 18 मुकाबलों में 26.81 की औसत के साथ 429 रन बनाए. इस दौरान रोहित के बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकले.

विराट कोहली इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 14 मुकाबलों में 39.40 की औसत के साथ 394 रन जुटाए. इस दौरान कोहली ने 3 अर्धशतक लगाए. सूर्यकुमार यादव 372 रन के साथ चौथे स्थान पर हैं, जबकि क्विंटन डी कॉक ने भारत के विरुद्ध इस फॉर्मेट में 351 रन बनाए हैं। वह लिस्ट में पांचवें पायदान पर मौजूद हैं. इस सीरीज में सूर्यकुमार यादव के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा को पछाड़कर डेविड मिलर से आगे निकलने का मौका होगा.