Bodhana Sivanandan Youngest Girl To Defeat Grandmaster: सिर्फ 10 साल, 5 महीने और 3 दिन की उम्र में भारतीय मूल की बोधना शिवानंदन ने इतिहास रच दिया, जब वह ग्रैंडमास्टर को हराने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गईं. बोधना ने यह उपलब्धि ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप 2025 के आखिरी राउंड में लिवरपूल में ग्रैंडमास्टर पीटर वेल्स को मात देकर हासिल की. इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिकी कैरिसा यिप के नाम था, जिन्होंने 10 साल की उम्र में अपने पहले ग्रैंडमास्टर को हराया था. बोधना मूल रूप से तमिलनाडु की हैं, जहां उनका परिवार तब तक रहा जब तक उनके पिता सिवानंदन वेलायुथम, जो आईटी सेक्टर में कार्यरत हैं, 2007 में परिवार को लंदन नहीं ले गए.

बोधना शिवनंदन ग्रैंडमास्टर को हराने वाली बनीं सबसे कम उम्र की लड़की

Bodhana Sivanandan became the youngest girl to defeat a GM at just 10 years old (5 months and 3 days) in the final round of the 2025 British Chess Championships! 👏 The previous record was held by IM Carissa Yip. pic.twitter.com/xB2w2KtX2x

— Susan Polgar (@SusanPolgar) August 10, 2025

