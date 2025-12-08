उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के गोंडा (Gonda) में आगजनी को लेकर कुछ लोगों ने एक घर को आग के हवाले कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मिडिया पर सामने आया है. जिसमें एक घर को आग में धधकते हुए देखा जा सकता है. वीडियो के बैग्राउंड में एक महिला को रोते और चीखते हुए सुना जा सकता है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. इस मामले में भी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है. फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है. यह भी पढ़ें: Goa Nightclub Fire Updates: रसोई में काम करने वाले 14 स्टाफ की आग में झुलसकर मौत, नेपाल, झारखंड, उत्तराखंड और असम से थे कर्मचारी; गोवा क्लब हादसे में खुलासा

यूपी के गोंडा में जमीन विवाद में आगजनी

VIDEO | Uttar Pradesh: A house was torched following a land dispute in Gonda. Police have launched a probe into the incident; further details are awaited.#UttarPradesh #Gonda #Crime (Source - Third party) (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/J7nlVFJGv8 — Press Trust of India (@PTI_News) December 8, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)