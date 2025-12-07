Smriti Mandhana Wedding Update: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घातक सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के एक पोस्ट से हंगामा मचा दिया हैं. स्मृति मंधाना ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है. स्मृति मंधाना ने रविवार को एक सार्वजनिक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि संगीतकार/फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी टूट गई है. हफ्तों से चल रही अफवाहों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए, स्मृति मंधाना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह स्टोरी शेयर किया हैं. स्मृति मंधाना ने लिखा की पिछले कुछ हफ्तों से मेरे जीवन को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थीं और मुझे लगता है कि इस समय मेरा खुलकर बोलना महत्वपूर्ण है. मैं एक बहुत ही निजी व्यक्ति हूं और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूं, लेकिन मुझे यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि शादी टूट गई है.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी कैंसिल

