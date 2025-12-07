Smriti Mandhana Wedding Update: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घातक सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के एक पोस्ट से हंगामा मचा दिया हैं. स्मृति मंधाना ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है. स्मृति मंधाना ने रविवार को एक सार्वजनिक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि संगीतकार/फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी टूट गई है. हफ्तों से चल रही अफवाहों पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए, स्मृति मंधाना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर यह स्टोरी शेयर किया हैं. स्मृति मंधाना ने लिखा की पिछले कुछ हफ्तों से मेरे जीवन को लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थीं और मुझे लगता है कि इस समय मेरा खुलकर बोलना महत्वपूर्ण है. मैं एक बहुत ही निजी व्यक्ति हूं और मैं इसे ऐसे ही रखना चाहती हूं, लेकिन मुझे यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि शादी टूट गई है.

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी कैंसिल

Twitter has updated the like ❤️ button to support Smriti mandhana Tap to check ❤️ Smriti mandhana #SmritiMandhana pic.twitter.com/nTCac0LoV0 — Rajesh Dahiya (@Rkdahiya82) December 7, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)