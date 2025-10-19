India Women's National Cricket Team vs England Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप(ICC Women’s World Cup) 2025 का 20वां मुकाबला इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें इंग्लैंड की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 288 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीत टीम की पारी दो विकेट जल्दी खो दी लेकिन स्मृति मंधाना ने अर्धशतक जड़ टीम इंडिया की वापसी कराई हैं. उन्होंने 60 गेंद में 4 चौकों की मदद से ये कारनामा किया है. खबर लिखें जानें तक भारत का स्कोर 133/2 (26.1) था.

स्मृति मंधाना ने जड़ा अर्धशतक

