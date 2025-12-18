Roll Ball World Cup Final: दुबई में आयोजित 7वें रोल बॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला ने इतिहास रच दिया हैं. भारत की महिला टीम ने रोमांचक रोल बॉल विश्व कप फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन केन्या को 3-2 से हराकर खिताब जीता हैं. यह भारतीय महिला टीम के लिए तीसरा चैंपियनशिप खिताब है. इससे पहले साल 2013 और 2017 में भी भारतीय टीम ने ये खिताब अपने नाम किया था.

