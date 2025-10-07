CEAT Awards 2025: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम(India Women's National Cricket Team) की उप-कप्तान स्मृति मंधाना(Smriti Mandhana) को 7 अक्टूबर(मंगलवार) को आयोजित CEAT अवॉर्ड्स 2025 में महिलाओं की सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज का सम्मान मिला. यह लेफ्ट-हैंडेड बल्लेबाज इस साल खासकर WODI फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. मंधाना ने 16 WODI मैचों में कुल 959 रन बनाए हैं, जबकि उनका औसत 59.93 रहा. इस साल 2025 में उन्होंने WODI क्रिकेट में चार शतक और तीन अर्धशतक जड़े हैं.

स्मृति मंधाना को महिलाओं की बेस्ट इंटरनेशनल बल्लेबाज का अवार्ड

From tempo-setting starts to composed finishes, Smriti Mandhana’s batting defined big moments. Tonight we honour that clarity and class with CEAT Women’s International Batter of the Year award. (CCR2025, CEATCricketAwards2025, CEATCricketRatingAwards2025, CeatCricketRatings,… pic.twitter.com/jQ89bvtBne — CEAT TYRES (@CEATtyres) October 7, 2025

