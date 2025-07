Happy Birthday Smriti Mandhana: स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी स्टार खिलाड़ियों में से एक हैं, आज 29 वर्ष की हो गई हैं. इस खास मौके पर दुनियाभर के फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं. 18 जुलाई 1996 को मुंबई में जन्मी स्मृति मंधाना ने 2013 में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 मैच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था. तब से लेकर अब तक उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में एक अहम स्थान बना लिया है. स्मृति मंधाना भारत के लिए ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर लगातार रन बना रही हैं. उन्होंने अब तक 103 वनडे मैचों में 4501 रन और 153 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 3982 रन बनाए हैं. इसके अलावा उन्होंने सात टेस्ट मैच भी खेले हैं, जिनमें 629 रन उनके नाम हैं. स्मृति मंधाना 2023 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का भी हिस्सा थीं. वहीं, उन्होंने 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) का खिताब जिताया और कप्तानी में अपना कौशल भी दिखाया. इस खास दिन पर फैंस सोशल मीडिया पर तस्वीरें, वीडियो और मैसेज शेयर कर स्मृति को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं. स्मृति मंधाना के 29वें जन्मदिन पर जानिए कितनी है नेटवर्थ, कहां से होती है कमाई और एक मैच की फीस

🎉 HAPPY BIRTHDAY, SMRITI MANDHANA! 🎂

🏆 ICC Women's Cricketer of the Year – 2018 &21

💯 First Indian woman to score a century in both ODIs & Tests in Australia

🔥 Over 7000 international runs across formats

💥 Fastest Fifty in Women’s T20I by an Indian (off just 23 balls) pic.twitter.com/gVWKVLzbkn

— Gyanu Gautam (@gyanudatt8) July 17, 2025