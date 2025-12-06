South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 06 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम(ACA-VDCA Cricket Stadium) में से खेला गया. तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली. जिसमें एक मजेदार पल उस समय देखने को मिला जब कुलदीप यादव ने लगातार दूसरी बार DRS लेने पर ज़ोर दिया, जबकि कप्तान रोहित शर्मा को भरोसा था कि बल्लेबाज़ आउट नहीं है. जैसे ही रीप्ले में साफ दिख गया कि गेंद स्टंप्स से मिस हो रही है, रोहित शर्मा ने मुस्कुराते हुए मज़ेदार रिएक्शन दिया, जो कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. फैंस ने भी इस पल पर ढेरों मज़ेदार कमेंट्स किए और कहा, “Hitman always knows!” यह घटना मैच में हल्के-फुल्के अंदाज़ का शानदार उदाहरण बनी.

रोहित शर्मा का मजेदार रिएक्शन 

