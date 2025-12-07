VIDEO: नवनीत जिंदल की बेटी की शादी, कंगना रनौत, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले का धमाकेदार डांस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

(Photo Credits ANI)

Kangana, Mahua-Supriya Dance Video: उद्योगपति से राजनेता बने नवनीत जिंदल की बेटी यशस्विनी जिंदल की शादी 5 दिसंबर को दिल्ली में संपन्न हुई, इस भव्य समारोह में VIP और VVIP सहित कई राजनेताओं और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों की उपस्थिति रही. इस शादी में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने जमकर डांस किया.

ओम शांति ओम पर थिरके तीनों नेता

तीनों सांसदों ने बॉलीवुड फिल्म 'ओम शांति ओम' के लोकप्रिय गाने 'दीवानगी दीवानगी' पर शानदार परफॉर्मेंस दी. इस दौरान नवनीत जिंदल मुख्य भूमिका में नजर आए. सोशल मीडिया पर इस परफॉर्मेंस के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, और लोग इस असामान्य राजनीतिक संयोजन को देखकर हैरान हैं.वीडियो में देखा जा सकता है कि कंगना रनौत, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले एक साथ डांस कर रही हैं. यह भी पढ़े: Mohan Yadav Son Wedding: मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु ने की सामूहिक विवाह में शादी, 21 जोड़ों संग लिए सात फेरे

देखें VIDEO

Kangana Ranaut, Mahua Moitra, Supriya Sule performing in wedding of Naveen Jindal’s daughter pic.twitter.com/lARD6SVRuU — Angoori (@Rodrigo60776560) December 6, 2025

इससे पहले इस सप्ताह कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर डांस प्रैक्टिस की कुछ तस्वीरें साझा की थीं, जिसमें वह नवनीत जिंदल, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले के साथ संगीतमय समारोह के लिए अभ्यास करती दिखाई दीं. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “फिल्मी पल साथ में सांसदों के साथ हाहा. नवनीत जिंदल] जी की बेटी की शादी के संगीतमय समारोह के लिए अभ्यास.

यशस्विनी ने शाश्वत सोमानी से की शादी

यशस्विनी ने शाश्वत सोमानी से शादी की, जो जाने-माने उद्योगपति संदीप सोमानी और सुमिता सोमानी के पुत्र हैं. यह विवाह एक भव्य समारोह में आयोजित हुआ, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए हैं.