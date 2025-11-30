Mohan Yadav Son Wedding: मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु ने की सामूहिक विवाह में शादी, 21 जोड़ों संग लिए सात फेरे

Mohan Yadav Son Wedding: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बेटे डॉ. अभिमन्यु यादव आज उज्जैन में होने वाले भव्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम में डॉक्टर इशिता यादव के साथ सात फेरे ले रहे हैं. इस आयोजन में कुल 22 जोड़ों की शादी कराई जा रही है, जिनमें सीएम के बेटे का विवाह भी शामिल है. कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही पूरे माहौल में उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई.यह भी पढें: Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र में 13 महत्वपूर्ण बिलों पर होगी चर्चा, शिक्षा और कर सुधारों पर रहेगा जोर

घोड़ी पर पहुंचा दूल्हा, बारात में दिखा जश्न

दूसरे चरण में समारोह का नजारा और भी खास हो गया, जब अभिमन्यु यादव घोड़ी पर सवार होकर विवाह स्थल पहुंचे. उनके दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के लोगों ने ढोल-नगाड़ों की धुन पर जमकर नृत्य किया. पूरा आयोजन सादगी और परंपरा के साथ देखने को मिला, जहां आम लोगों की तरह मुख्यमंत्री का परिवार भी सामूहिक विवाह का हिस्सा बना.

खरगोन की बेटी इशिता संग हुआ विवाह

जानकारी के मुताबिक अभिमन्यु यादव ने एमबीबीएस और सर्जरी में मास्टर डिग्री हासिल की है. वहीं दुल्हन डॉक्टर इशिता यादव भी एमबीबीएस हैं और खरगोन जिले के किसान दिनेश पटेल यादव की बेटी हैं. दोनों चिकित्सक होने के कारण विवाह समारोह में लोगों ने इसे एक प्रेरणादायक जोड़ी के रूप में भी देखा.

राजनेताओं और संतों की मौजूदगी रही खास

विवाह समारोह में प्रदेश सरकार के मंत्री, कई विधायक और सांसद शामिल हुए. इसके अलावा बाबा रामदेव और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और खास बना दिया. सभी मेहमानों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया और उनके खुशहाल भविष्य की कामना की.

सीएम ने कहा- सभी दूल्हे-दुल्हन हमारे लिए समान

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव भावुक भी दिखे. उन्होंने कहा कि यह आयोजन समाज में समानता और एकता का संदेश देता है. चाहे कोई ड्राइवर का बेटा हो या किसी किसान की बेटी, हर दूल्हा-दुल्हन हमारे लिए महाराजा और रानी के समान हैं. उन्होंने महाकाल से सभी जोड़ों के सुखी जीवन की प्रार्थना भी की.