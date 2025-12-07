Caught On Camera: बाली में कस्टमर बनकर जापानी टूरिस्ट ने स्ट्रीट वेंडर से चुराए 11 कपड़ों के सेट, वीडियो वायरल
बाली (Bali) में जापानी टूरिस्ट (Japanese Tourists) के एक ग्रुप की बहुत बुराई हो रही है, जब वे एक लोकल स्ट्रीट वेंडर (Local Street Vendor) से कई कपड़े चुराते हुए कैमरे में कैद हो गए. यह घटना, जिसे कई ऑनलाइन यूजर ‘शर्मनाक’ कह रहे हैं, सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म पर वायरल (Viral Video) हो गई है.

दुकान के मालिक को चोरी का पता तब चला जब उसने स्टोर की रोजाना की इन्वेंट्री पूरी की और देखा कि 11 कपड़ों के सेट गायब थे. इस बहुत बड़ी गड़बड़ी पर शक होने पर, उसने CCTV फुटेज देखी, तो पता चला कि गायब सामान कस्टमर बनकर आए टूरिस्ट ले गए थे.

सर्विलांस वीडियो में बाली में कपड़ों का एक छोटा सा स्टॉल दिख रहा है. करीब चार से पांच टूरिस्ट सामान देख रहे हैं. कैमरे के ठीक सामने खड़े दो आदमी एक-एक करके कपड़ों के सेट उठाते और चुपके से उन्हें एक बैग में भरते दिख रहे हैं, जबकि ग्रुप में बाकी लोग ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं.

जैसे ही फुटेज ऑनलाइन शेयर हुई, यह तेजी से जापानी सोशल मीडिया पर फैल गई, जहां हजारों यूजर्स ने इस बर्ताव की बुराई की. कमेंट्स में कड़ी बुराई भी शामिल थी, जैसे ‘ये लोग हमारे लिए हमेशा के लिए बदनाम हैं’ और ‘विदेश घूमने से किसी को भी अपने देश को शर्मिंदा करने का हक नहीं मिल जाता.’ यह भी पढ़ें: Bihar Wedding Brawl: शादी के भोज में रसगुल्ला कम होने पर मारपीट, बिहार के बोधगया से वायरल हुआ वीडियो

इंडोनेशियाई सोशल मीडिया यूज़र्स ने भी टूरिस्ट के साथ चोरी की बढ़ती घटनाओं पर निराशा जताई, और इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह के व्यवहार का लोकल वेंडर्स पर क्या असर पड़ता है, जो रोज की छोटी कमाई पर निर्भर रहते हैं.

हालांकि बाली के अधिकारियों ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, लेकिन लोकल वेंडर टूरिस्ट के गलत काम के लिए कड़ी मॉनिटरिंग और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं. कई लोग भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए टूरिज्म अधिकारियों और विदेशी दूतावासों के बीच सहयोग की भी मांग कर रहे हैं.

यह वायरल क्लिप अब भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, जो जिम्मेदार टूरिज्म के महत्व और उन समुदायों का सम्मान न करने पर होने वाले नतीजों की एक और याद दिलाती है, जहां वे जाते हैं.