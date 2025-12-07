Viral Video: न्यूजीलैंड के रिपोर्टर को लाइव शूट के दौरान सीगल ने टक्कर मारी, आंख में लगी चोट
रिपोर्टर को लाइव शूट के दौरान सीगल ने टक्कर मारी (Photo Credits: X)

Viral Video: न्यूजीलैंड (New Zealand) की एक पत्रकार ऑकलैंड (Auckland) में एक न्यूज सेगमेंट की शूटिंग कर रही थी, तभी अचानक एक सीगल (Seagull) ने उनके चेहरे पर हमला कर दिया. यह घटना कैमरे में कैद हो गई और तब से वायरल हो गई है. रिपोर्टर जेसिका टायसन, जो मोआना के साथ करेंट अफेयर्स प्रोग्राम ते आओ में अपने काम के लिए जानी जाती हैं, फास्ट फैशन पर एक पीस रिकॉर्ड कर रही थीं, तभी तेज हवाओं के कारण एक पक्षी उनके चेहरे से टकरा गया.

यह घटना इस हफ़्ते की शुरुआत में कमर्शियल बे में हुई, हालांकि टायसन ने 2 दिसंबर को सोशल मीडिया पर फुटेज शेयर की. वीडियो में, वह एक और टेक के लिए तैयार होती हैं, तभी सीगल अचानक सीधे उन पर आ गिरता है. टायसन पीछे हट जाती हैं और हैरानी से चिल्लाती हैं, जिससे क्रू हैरान रह जाता है.

साइट पर मौजूद एक कलीग ने तुरंत पूछा कि क्या वह ठीक है. टायसन ने शुरू में कन्फर्म किया कि वह ठीक है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी आँख में जलन हो रही है. कुछ देर बाद, उसके कलीग ने देखा कि उसकी दाहिनी पलक के पास से खून बह रहा है. टायसन, जो पहले मिस वर्ल्ड न्यूजीलैंड का टाइटल जीत चुकी हैं, उन्होंने बाद में इंस्टाग्राम पर स्लो-मोशन क्लिप पोस्ट की, जिसमें उनकी आँख के ऊपर एक साफ कट दिखा. यह भी पढ़ें: दयालु बंदर! शख्स के हाथ में चूभे कांटों को एक-एक कर निकाला, जानवर की इंसानियत ने जीता दिल (Watch Viral Video)

इस पल में मजाक जोड़ते हुए, टायसन ने लिखा- POV: बस अपना काम करने की कोशिश कर रही हूं लेकिन कुदरत के कुछ और ही प्लान हैं. उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया- काम के प्रति कमिटमेंट असली है! चिड़िया को सच में चश्मे की जरूरत थी!

उस खतरनाक पल के बावजूद, टायसन को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी. टक्कर देखने वाले एक राहगीर ने उन्हें पास की एक ऑफिस बिल्डिंग तक पहुंचाया, जहां उन्हें फर्स्ट एड मिला. प्रोफेशनल लगन दिखाते हुए, वह कुछ ही देर बाद शूट पूरा करने के लिए वापस आ गईं.

यह वीडियो तब से बहुत ज्यादा शेयर किया गया है, जिससे देखने वालों को मजा और हमदर्दी दोनों मिली हैं. कई लोगों ने टायसन के हिम्मत की तारीफ की, जबकि दूसरों ने न्यूज़ीलैंड के तटीय इलाकों में फील्ड रिपोर्टिंग के अचानक आने वाले खतरों का मजाक उड़ाया.