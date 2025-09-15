FIDE Women’s Grand Swiss 2025: भारत की ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेशबाबू(Vaishali Rameshbabu) ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 सितंबर को खेले गए FIDE विमेंस ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब जीत लिया हैं. वैशाली ने 7.5/10 अंकों के साथ यूक्रेन की मारिया मुजिचुक को हराकर संयुक्त बढ़त बनाई थी और चीन की तान झोंगयी के खिलाफ ड्रॉ खेलते हुए खिताब अपने नाम किया. यह लगातार दूसरा मौका है जब 24 वर्षीय वैशाली ने FIDE विमेंस ग्रैंड स्विस का ताज जीता है. इस जीत के साथ उन्होंने विमेंस कैंडिडेट्स 2026 टूर्नामेंट में जगह भी पक्की कर ली है. वह दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी के बाद तीसरी भारतीय शतरंज खिलाड़ी बनीं, जिन्होंने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया है.

वैशाली रमेशबाबू ने जीता FIDE विमेंस ग्रैंड स्विस

🇮🇳 Vaishali Rameshbabu is the Winner of the FIDE Women’s Grand Swiss 2025! 🏆 ❗️She claims this title for the second consecutive time and secures her spot in the Women’s Candidates 2026!#FIDEGrandSwiss pic.twitter.com/RojzkmTaPf — International Chess Federation (@FIDE_chess) September 15, 2025

