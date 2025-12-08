Vande Mataram Debate: लोकसभा में आज राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा, PM मोदी करेंगे बहस की शुरुआत

(Photo Credits ANI)

Vande Mataram Debate: लोकसभा में आज राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा होने जा रही है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. यह चर्चा करीब 10 घंटे तक चलने की संभावना है, और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के उपनेता सहित कई सांसद शामिल होंगे.

वंदे मातरम् का ऐतिहासिक महत्व

‘वंदे मातरम्' गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है और पहली बार 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में प्रकाशित हुआ. बाद में इसे उनकी प्रसिद्ध कृति आनंदमठ (1882) में शामिल किया गया। गीत को संगीतबद्ध रवींद्रनाथ टैगोर ने किया. यह भी पढ़े: संसद में चुनाव सुधार पर मंगलवार को होगी बहस, वंदे मातरम् पर चर्चा का दिन भी हुआ तय

विदेश मंत्रालय का संदेश

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, "विदेश मंत्रालय वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्र के साथ शामिल है. वंदे मातरम् राष्ट्र के दृढ़ संकल्प, प्रतिबद्धता और आशा का प्रतीक है. यह हमें साझा स्वप्न और सामूहिक नियति को साकार करने के लिए प्रेरित करता है.

पीएम मोदी का स्मरणोत्सव समारोह

वहीं एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर स्मरणोत्सव समारोह का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। यह स्मरणोत्सव कार्यक्रम सालभर चलेगा.