Fact Check: संभल में कावंड यात्रा देखने गए दलितों को खंभे से बांधकर पीटा? भ्रामक तरीके से वायरल हो रहा VIDEO, जानें असली सच

Sambhal Dalit Kanwar Yatra Violence Fact check: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक मारपीट की घटना सामने आई है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि दो दलित युवक कांवड़ यात्रा देखने गए थे, इसीलिए उन्हें खंभे से बांधकर पीटा गया. लेकिन जब इस मामले की पड़ताल की गई, तो सामने आई हकीकत इन दावों से थोड़ी अलग निकली. घटना 22 जुलाई की है. पीड़ित सुंदर और उसका साथी शनि बाइक से 'बढ़ई वाली बस्ती' में गए थे. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो अपनी मां की दवाई लेने निकले थे.

वहीं एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि वो कांवड़ यात्रा देखने गए थे. इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें चोर समझ लिया और बिजली के खंभे से बांधकर लाठी-डंडों से पीटा.

#Horrific In Sambhal, Uttar Pradesh, two Dalit youths who had gone to watch the Kanwar Yatra were tied to a pole and brutally beaten by a Hindu mob. #DalitLivesMatter pic.twitter.com/k7knxpazvl

— India With Congress (@UWCforYouth) July 27, 2025