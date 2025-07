Hera Pheri 3 Update: 'हेरा फेरी 3' फिर पटरी पर, अक्षय कुमार बोले - ‘नहीं, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था’

Paresh Rawal, Akshay Kumar (Photo Credits: Wikimedia Commons Instagram)

Hera Pheri 3 Update: अक्षय कुमार ने आखिरकार 'हेरा फेरी 3' को लेकर जारी तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिल्म अब वापस पटरी पर आ चुकी है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है. खास बात यह है कि अक्षय और परेश रावल के बीच जो विवाद हाल ही में सार्वजनिक रूप से सामने आया था, वह अब पूरी तरह सुलझ गया है. HT के शो The Right Angle with Sonal Kalra Season 2 में बातचीत के दौरान अक्षय ने कहा, “नहीं, ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है. चीजें लीगल हो गई थीं, तो जब लीगल चीजें होती हैं तो उसे पब्लिसिटी स्टंट नहीं कहा जा सकता. ये असली चीज़ थी.” उन्होंने आगे कहा, “अब सब कुछ ठीक हो गया है. बहुत जल्दी कोई न कोई घोषणा आ सकती है. हां, उतार-चढ़ाव आए थे. लेकिन अब सब सुलझ गया है और हम फिर से साथ हैं. हम हमेशा साथ ही थे.”

गौरतलब है कि मई 2025 में परेश रावल ने 'हेरा फेरी 3' से अपने अलग होने की बात सार्वजनिक रूप से कही थी, जिससे फिल्म के प्रशंसकों को काफी निराशा हुई थी. इस फ्रेंचाइज़ी के तीसरे भाग में अक्षय, सुनील शेट्टी और परेश रावल को फिर से साथ देखना दर्शकों के लिए बेहद खास होता.

इसके बाद अक्षय कुमार, जो कि इस फिल्म को अपनी प्रोडक्शन कंपनी Cape of Good Films के तहत बना रहे हैं, ने प्रोजेक्ट से जुड़ी कानूनी कार्यवाही भी शुरू की थी. हालांकि, हाल ही में एक पॉडकास्ट में परेश रावल ने साफ किया कि वह फिल्म में वापसी कर चुके हैं. परेश रावल ने कहा, “ये होना ही था, लेकिन कुछ चीज़ों को फाइन-ट्यून करना था. प्रियदर्शन, अक्षय, सुनील... ये सभी न सिर्फ क्रिएटिव लोग हैं बल्कि पुराने दोस्त भी हैं.”

उन्होंने कानूनी विवाद को भी हल्के में लेते हुए कहा, “ऐसी कोई बात नहीं है. जब दर्शकों ने किसी चीज़ को इतना प्यार दिया है, तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें अच्छी फिल्म दें. उस प्यार को हल्के में नहीं लिया जा सकता. मेहनत से काम करो और अच्छा कंटेंट दो. अब सब कुछ ठीक है.”

बता दें कि प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी Hera Pheri पहली बार साल 2000 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें बाबूराव गणपतराव आप्टे (परेश रावल), राजू (अक्षय कुमार) और श्याम (सुनील शेट्टी) की तिकड़ी ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी. इसके बाद 2006 में Phir Hera Pheri के रूप में इसका सीक्वल आया, जिसे नीरज वोरा ने डायरेक्ट किया था. अब दर्शक बेसब्री से तीसरे भाग का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल, यह साफ है कि तिकड़ी फिर से लौट रही है – और उम्मीद की जा रही है कि हेरा फेरी 3 फिर से वैसा ही धमाका करेगी जैसा इसके पहले दो पार्ट्स ने किया था.