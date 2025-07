VIDEO: पुणे की सड़कों पर प्यार की स्टंटबाजी! चलती बाइक पर रोमांस का वीडियो वायरल

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो पुणे के खेड शिवापुर इलाके के शिंदेवाड़ी का बताया जा रहा है, जिसमें एक कपल चलती बाइक पर एक-दूसरे को गले लगाए हुए दिखाई देता है. लड़की बाइक की फ्यूल टैंक पर बैठी हुई है और सामने की ओर मुंह करके युवक को कसकर पकड़ रखा है. इस वायरल वीडियो को लेकर लोगों की राय दो हिस्सों में बंट गई है. कुछ लोगों ने इसे सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करार दिया है, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना ड्राइविंग का मामला बताया है. सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स ने कमेंट कर इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

इस तरह की हरकत न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है, बल्कि खुद कपल की और दूसरों की जान को भी जोखिम में डालती है. बिना हेलमेट, बिना संतुलन और सामने देखने में असमर्थता जैसी कई बड़ी गलतियाँ इस वीडियो में साफ दिख रही हैं. पुलिस द्वारा अभी तक इस वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन वायरल होते ही कार्रवाई की मांग तेज हो गई है.

ये पहला मामला नहीं है. देश के कई हिस्सों से ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जहां कपल्स चलती बाइक पर रोमांटिक स्टंट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. ये ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है, जो न केवल खतरनाक है बल्कि ट्रैफिक कानूनों की भी खुली धज्जियां उड़ाता है.

An excessive public display of affection by a couple on a two-wheeler in Pune has sparked widespread attention. A shocking video of the incident has gone viral on social media.#PuneNews #ViralVideo #PublicDisplayOfAffection #TwoWheelerStunt #PDA #CoupleViralVideo #RoadSafety… pic.twitter.com/1Dxd2upIpC

