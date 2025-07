WI vs AUS 5th T20I 2025 Live Streaming: आखिरी टी20 में लाज बचाने उतारेगी वेस्टइंडीज या ऑस्ट्रेलिया करेगी क्लीन स्वीप? जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव एक्शन

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch West Indies National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Live Telecast: वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 सीरीज (T20) 2025 का 5वां टी20 मैच 29 जुलाई(मंगलवार) से सेंट किट्स (St Kitts) के वार्नर पार्क, बैसेटेरे(Warner Park, Basseterre) में खेला जाएगा. वेस्टइंडीज की टीम, जो इस सीरीज़ में 0-4 से पीछे चल रही है, अंतिम मुकाबले में हार की हैट्रिक से बचना चाहेगी. घरेलू दर्शकों के सामने अंतिम मैच जीतकर टीम एक सकारात्मक अंत की उम्मीद कर रही है. टेस्ट और टी20 दोनों फॉर्मेट में पिछड़ने के बाद अब कैरेबियाई टीम के पास यह आखिरी मौका है कि वह एक सांत्वना जीत दर्ज कर अपने आत्मविश्वास को थोड़ा मजबूती दे सके. ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज 5वें टेस्ट में बरसेंगे रन या बारिश बिगड़ेगी खेल? जानिए वार्नर पार्क की पिच रिपोर्ट और सेंट किट्स में मौसम का मिजाज

वहीं दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई टीम इस दौरे पर पूरी तरह हावी रही है. उन्होंने टेस्ट सीरीज़ में 3-0 की क्लीन स्वीप के बाद अब टी20 सीरीज़ में भी 4-0 की बढ़त बना ली है. अब कंगारू टीम की निगाहें इस दौरे को परफेक्ट फिनिश देने पर हैं, जहां वह सभी फॉर्मेट में वाइटवॉश करते हुए अपनी बादशाहत साबित करना चाहेंगे.

वेस्ट इंडीज़ बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वां टी20 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

वेवेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 सीरीज (T20) 2025 का 5वां टी20 मैच 29 जुलाई(मंगलवार) से सेंट किट्स के वार्नर पार्क, बैसेटेरे में भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 04:30 AM बजे से खेला जाएगा. मैच का टॉस आधे घंटे पहले 04:00 AM को होगा.

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वें टी20I 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वें टी20I 2025 मैच का सीधा प्रसारण किसी भी टीवी चैनल पर नहीं किया जाएगा. यानी भारतीय दर्शकों को टेलीविज़न पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण नहीं मिलेगा.

वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वें टी20I 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

अगर आप वेस्टइंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया के पाचवें हाईवोल्टेज टी20 मुकाबले को अपने मोबाइल, टैब या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो आप FanCode ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. FanCode पर देखने के लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत होगी. मैच की कमेंट्री इंग्लिश भाषा में उपलब्ध रहेगी.