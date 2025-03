गाजा के हालात पर भारत ने जताई चिंता, MEA ने कहा- जल्द सभी बंधकों की रिहाई करे हमास

नई दिल्ली: भारत ने गाजा में जारी संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सभी बंधकों की जल्द रिहाई और वहां के लोगों के लिए निरंतर मानवीय सहायता की मांग की है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर यह अपील की. मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर इस संबंध में भारत का रुख स्पष्ट किया.

गाजा में जारी हिंसा और अस्थिरता को लेकर भारत ने कहा कि सभी बंधकों की जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए. भारत का यह बयान ऐसे समय आया है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गाजा संकट को लेकर चिंता बढ़ रही है.

रंधीर जैसवाल ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "हम गाजा की स्थिति को लेकर चिंतित हैं. यह आवश्यक है कि सभी बंधकों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए. हम यह भी अपील करते हैं कि गाजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता की आपूर्ति जारी रहनी चाहिए."

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) March 19, 2025