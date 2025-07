Viral Video: चलती कैब में बीयर पीकर यात्रियों ने सड़क पर फेंकी बोतलें, ड्राइवर ने किया सबकुछ रिकॉर्ड

कैब ड्राइवर अक्सर रोड रेज या यात्रियों के साथ हाथापाई के लिए चर्चा में रहते हैं और ज़्यादातर बार वे खुद को गलत स्थिति में पाते हैं. लेकिन, इस बार एक कैब ड्राइवर ने जिम्मेदारी और सामाजिक जागरूकता के साथ अपनी बात रखी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक कैब ड्राइवर बताता है कि कैसे उसकी कार में लगा कैमरा उसके असभ्य व्यवहार को उजागर कर सकता है. ड्राइवर की आपत्ति के बावजूद कुछ यात्रियों को उसकी चलती टैक्सी में शराब पीते हुए देखा गया. क्लिप में, यात्रियों को शराब पीते हुए, सार्वजनिक सड़क पर खाली बोतलें फेंकते हुए देखा जा सकता है, बिना यह जाने कि सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है. यह भी पढ़ें: Jabalpur Shocker: जबलपुर में भौंकने से गुस्साए शख्स ने पांच पिल्लों को पीट-पीटकर मार डाला, गिरफ्तार

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और नेटिज़ेंस मान रहे हैं कि यह वीडियो कोलकाता का है क्योंकि सड़कें और एक तरफ़ चलती बस है. क्लिप से किसी की पहचान की पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो की शुरुआत में कैब ड्राइवर यह समझाता है कि टैक्सी के अंदर कैमरा होना क्यों ज़रूरी है. वह कहता है, "अब यह कैमरा क्यों चाहिए गाड़ी में. यह मैं दिखाता हूं, देखो यह वीडियो."

बाद में पहले का एक और वीडियो चलना शुरू होता है, जिसमें कुछ यात्री कैब में चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, सभी नशे में हैं. आगे बैठी महिला, पीछे बैठी अपनी सहेली से बोतल आगे बढ़ाने और शराब पीना बंद करने के लिए कहती है. ड्राइवर को पुलिस की चिंता न करने का आश्वासन देते हुए उसने कहा, "हम लोग देख लेंगे, आपको दिक्कत है न पुलिस के सामने, हटा देंगे."

This cab driver addressed privacy concerns in cabs which have dashboard cameras through this video.

He shouldn't have blurred the video though. Everyone should know who was this chutiya. pic.twitter.com/qmzDreMkgt

— Incognito (@Incognito_qfs) July 2, 2025