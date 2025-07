ज़ोहरान ममदानी की बिरयानी खाने पर बवाल! हाथ से खाना पश्चिम के लिए इतना अजीब क्यों है, और बाकी दुनिया के लिए सामान्य क्यों?

"घिनौना... जानवरों की तरह. मुझे संस्कृति से फर्क नहीं पड़ता... यह फिर भी घिनौना है". "चम्मच किसी कारण से ही बनाए गए हैं, अगर आप मुझसे पूछें तो." "यह तो पागलपन है - यह वही हाथ है जिससे वह अपना *** साफ करता है." "कितना गंदा और तीसरी दुनिया जैसा." "कुत्ते, बिल्ली और चींटियों जैसे जानवरों में भी खाने की संस्कृति इनसे बेहतर होती है."

अगर आप सोच रहे हैं कि ये टिप्पणियां कहां से आई हैं, तो यह उन हजारों नस्लवादी, बिना सोचे-समझे की गई और अमानवीय टिप्पणियों का एक छोटा सा नमूना है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो पर की गई हैं. यह वीडियो ज़ोहरान ममदानी का है, जो 2025 में न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के 33 वर्षीय डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं, और इसमें वह अपने हाथों से बिरयानी खा रहे हैं.

जी हाँ, आपने सही पढ़ा. एक आदमी अपने हाथों से खाना खा रहा है. कोई अपराध नहीं कर रहा, कोई नीतिगत गलती नहीं कर रहा. बस खाना खा रहा है, वैसे ही जैसे दुनिया भर में लाखों लोग खाते हैं.

हाथ से खाना पश्चिम के लिए भले ही एक अनजान प्रथा हो, लेकिन जो लोग अलग तरह से काम करते हैं उनका मज़ाक उड़ाना निश्चित रूप से वहाँ आम है.

ज़ोहरान, जो युगांडा के शिक्षाविद महमूद ममदानी और भारतीय-अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर के बेटे हैं, एक ऐसे घर में पले-बढ़े हैं जहाँ हाथ से खाना सिर्फ स्वीकार्य ही नहीं, बल्कि सामान्य था. जैसा कि कई दक्षिण एशियाई घरों में होता है, भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता. यह जुड़ाव, संस्कृति और आराम की एक रस्म है.

और बात यह है कि: हाथ से खाना सिर्फ एक सांस्कृतिक आदत या पारिवारिक परंपरा नहीं है. यह प्राचीन है, सोच-समझकर किया जाता है, और हाँ, यह ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है (एक अध्ययन भी यही कहता है).

Zohran says his worldview is inspired by the 3rd world while eating rice with his hands pic.twitter.com/FDaQfcNSJv

— End Wokeness (@EndWokeness) June 29, 2025