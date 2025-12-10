India vs South Africa, 1st T20I Video Highlights: पहले टी20 में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से रौंदा, बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने बरपाया कहर

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st T20I Match Full Highlights: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार यानी 9 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कटक (Cuttack) के बाराबती स्टेडियम (Barabati Stadium) में खेला गया. पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 101 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करना चाहेगी. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) करते नजर आएंगे. यह भी पढ़ें: IND vs SA 1st T20I 2025 Live Scorecard: टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 175 रनों का लक्ष्य, हार्दिक पांड्या ने ठोका तुफानी अर्धशतक, देखिए पहली पारी का स्कोरकार्ड

इससे पहले दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई. इस सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया. टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच कटक में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय टीम ने 175/6 का स्कोर बनाया, जिसमें हार्दिक पांड्या ने नाबाद 59 रन बनाए. जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 12.3 ओवर में सिर्फ 74 रन पर ही सिमट गई.

इस तरह से टीम इंडिया ने दर्ज की जीत

टीम इंडिया को सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल 4 रन और कप्तान सूर्यकुमार यादव 12 रन के रूप में शुरुआती झटके लगे. टॉस हारकर पहले खेलने वाली मेजबान टीम ने पावरप्ले के बाद 40/2 का स्कोर बनाया. मिडिल आर्डर में तिलक वर्मा 26 रन और अक्षर पटेल 23 रन की धीमी पारियों के बाद हार्दिक पांड्या ने तेज अर्धशतक लगाकर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया. जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 16 रन तक अपने 2 विकेट खो दिए. इसके बाद भी मेहमान टीम निरंतर विकेट खोते हुए जल्दी ढेर हुई.

हार्दिक पांड्या ने अपना छठा अर्धशतक लगाया

टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करते हुए 78 रन के स्कोर पर 4 झटके लग गए थे. उसके बाद आए हार्दिक पांड्या ने शिवम दुबे 11रन के साथ 33 रन और जितेश शर्मा नाबाद 10 रन के साथ 38 रन की साझेदारी निभाते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया. यह हार्दिक पांड्या के टी20 करियर का छठा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 25 गेंदों में पूरा किया. हार्दिक पांड्या पारी में 28 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 59 रन बनाकर नाबाद रहे.

टीम इंडिया के गेंदबाजों ने किया कमाल

अर्शदीप सिंह ने पहले 2 ओवरों में क्विंटन डिकॉक (0 रन) और ट्रिस्टन स्टब्स (14 रन) के विकेट लेते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम को बैकफुट में धकेल दिया. अर्शदीप सिंह ने अपने 2 ओवरों में 14 रन दिए. जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर में 17 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल की. वरुण चक्रवर्ती ने 3 ओवर में 19 रन देते हुए 2 ही विकेट लिए. अक्षर पटेल के खाते में भी 2 विकेट आए. दक्षिण अफ्रीका से लुंगी एनगिडी ने 3 विकेट लिए.

दक्षिण अफ्रीका ने बनाया अपना न्यूनतम स्कोर

दक्षिण अफ्रीका ने टी20 इंटरनेशनल में अपना न्यूनतम स्कोर (74/10) बनाया. यह टी20 इंटरनेशनल में छठा ऐसा मौका है, जब दक्षिण अफ्रीका की टीम 100 रन से कम स्कोर पर सिमट गई है. टीम इंडिया के खिलाफ तीसरी बार दक्षिण अफ्रीका 100 से कम स्कोर पर ढेर हुई.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.