Hardik Pandya Blows Flying-Kisses To Girlfriend Mahieka Sharma: अहमदाबाद में अर्धशतक जड़ने के बाद हार्दिक पंड्या ने गर्लफ्रेंड माहीका शर्मा को दिया फ्लाइंग-किस! ऐसे किया सेलिब्रेट (वीडियो देखें)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 5th T20I Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया. पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रिका को 30 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर थीं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहे थे. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, 5th T20I Match: सीरीज जीतते ही टीम इंडिया ने रच दिया इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के इस कीर्तिमान को किया ध्वस्त; देखें आकंड़ें

सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ में होना था जो घने कोहरे के कारण रद्द हो गया था. इस मुकाबले में टीम इंडिया से मिले 232 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 201/8 का स्कोर ही बना पाई. इस बीच टीम इंडिया के घातक आलराउंडर हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा हैं. हार्दिक पांड्या ने आखिरी मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी की, हार्दिक पांड्या की 25 गेंदों में 63 रन की जोरदार पारी ने भारत को 231/5 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया और भारत ने सफलतापूर्वक इसका बचाव किया.

इस दौरान हार्दिक पांड्या ने भी महज 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा. इसके साथ ही हार्दिक पांड्याने अब बतौर भारतीय दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया है. छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद हार्दिक को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के स्टैंड में अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को फ्लाइंग किस करते देखा गया. प्रशंसकों को उनका यह अंदाज पसंद आया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया हैं.

Hardik Pandya Blows Flying-Kisses to Girlfriend Mahieka Sharma

Hardik Pandya's flying kiss steals the show! Spotted with girlfriend Mahieka Sharma cheering wildly from the stands – goals! ❤️✌🏻#HardikPandya #INDvSA pic.twitter.com/j9qZKhhy04 — 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐨𝐥⁰⁷ (@CalmStormDhoni) December 19, 2025

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.