India vs South Africa, 5th T20I Match Stats And Milestone: आखिरी टी-20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज पर किया कब्जा, मैच में बने ये कुछ अनोखे रिकॉर्ड्स

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 5th T20I Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया. पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रिका को 30 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर थीं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहे थे. यह भी पढ़ें: IND vs SA 5th T20I 2025 Scorecard: टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को आखिरी टी20 में 30 रनों से हराकर 3-1 से सीरीज़ पर जमाया कब्जा, वरुण चक्रवर्ती ने चटकाए 4 विकेट

सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ में होना था जो घने कोहरे के कारण रद्द हो गया था. इस मुकाबले में टीम इंडिया से मिले 232 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 201/8 का स्कोर ही बना पाई. चलिए इस मैच में बने कुछ अहम रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं.

कुछ ऐसा रहा मुकाबला

रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दक्षिण अफ्रीका का यह फैसला सही साबित नहीं हुआ. पहले विकेट के लिए अभिषेक शर्मा (34 रन) और संजू सैमसन (37) ने 63 रन जोड़ दिए. इसके बाद तिलक वर्मा (73) और हार्दिक पांड्या (63) ने ताबड़तोड़ पारियां खेली और टीम इंडिया ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया. जवाब में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी पारी क्विंटन डिकॉक (65 रन) ने खेली. टीम इंडिया की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए.

संजू सैमसन ने बनाया खास रिकॉर्ड

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन ने अपनी 37 रन की पारी के दौरान टी20 क्रिकेट में 8 हजार रन और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक हजार रन पूरे किए. टीम इंडिया के लिए संजू सैमसन एक हजार रन पूरे करने वाले 14वें बल्लेबाज बने हैं. टी20 क्रिकेट की बात करें तो संजू सैमसन ने 319 मैचों की 303 पारियों में 8,033 रन बनाए हैं. इस दौरान संजू सैमसन के बल्ले से छह शतक और 51 अर्धशतक निकले हैं. संजू सैमसन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119 रन रहा है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में संजू सैमसन ने 1,032 रन बनाए हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तिलक वर्मा ने जड़ा दूसरा अर्धशतक

इस मैच में तिलक वर्मा ने 42 गेंदों का सामना किया और 73 रन बनाए. तिलक वर्मा के बल्ले से 10 चौके और एक छक्का निकला. तिलक वर्मा की स्ट्राइक रेट 173.81 की रही. ये तिलक वर्मा के टी20 इंटरनेशनल करियर का छठा और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा. अब तक तिलक वर्मा ने 40 मैच खेल लिए हैं, जिसकी 37 पारियों में 49.25 की औसत और 143.97 की स्ट्राइक रेट से 1,182 रन बनाने में सफल रहे हैं.

अहमदाबाद में आई हार्दिक पांड्या की आंधी

टीम इंडिया के घातक आलराउंडर हार्दिक पांड्या ने 25 गेंदों का सामना किया और 63 रन बनाकर आउट हुए. हार्दिक पांड्या के बल्ले से पांच चौके और पांच छक्के निकले. हार्दिक पांड्या की स्ट्राइक रेट 252 की रही. हार्दिक पांड्या ने महज 16 गेंदों का सामना कर अपना अर्धशतक पूरा किया. ये टी20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से लगाया गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा. इस दौरान हार्दिक पांड्या ने टी20 इंटरनेशनल में दो हजार रन भी पूरे किए. हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर 44 गेंदों में 105 रन की साझेदारी निभाई.

टी20 इंटरनेशनल में दो हजार रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय

टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल में दो हजार रन पूरे करने वाले 5वें बल्लेबाज बने. हार्दिक पांड्या ने अब तक 124 मुकाबले खेले हैं और इसकी 97 पारियों में 28.60 की औसत और 143.51 की स्ट्राइक रेट से 2,002 रन बनाए हैं. टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या से ज्यादा रन सिर्फ केएल राहुल (2,265), सूर्यकुमार यादव (2,788), विराट कोहली (4,188) और रोहित शर्मा (4,231) के हैं. हार्दिक पांड्या ने अब तक सात अर्धशतक जड़े हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने दूसरा अर्धशतक लगाया.

युवराज सिंह के नाम दर्ज है भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक

टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह के नाम दर्ज है. युवराज सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ डरबन के मैदान पर 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था. इंटरनेशनल क्रिकेट में इस लिस्ट में पहले स्थान पर नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी हैं. दीपेंद्र सिंह ऐरी ने साल 2023 में मंगोलिया के खिलाफ महज 9 गेदों में अर्धशतक जड़ युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था.

क्विंटन डिकॉक ने टीम इंडिया के खिलाफ जड़ा छठा अर्धशतक

दक्षिण अफ्रीका के घातक बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 35 गेंदों का सामना किया और 65 रन बनाए. क्विंटन डिकॉक के बल्ले से नौ चौके और तीन छक्के निकले. क्विंटन डिकॉक की स्ट्राइक रेट 185.71 की रही. ये उनके टी-20 इंटरनेशनल करियर का 18वां अर्धशतक रहा. टीम इंडिया के खिलाफ क्विंटन डिकॉक ने छठा अर्धशतक लगाया. क्विंटन डिकॉक ने भारतीय टीम के खिलाफ 15 मैच की 14 पारियों में 42.25 की औसत से 405 रन बनाए हैं. येक्विंटन डिकॉक का 100 टी20 इंटरनेशनल मुकाबला भी था.

