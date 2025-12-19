IND vs SA 5th T20I 2025 Scorecard: टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को आखिरी टी20 में 30 रनों से हराकर 3-1 से सीरीज़ पर जमाया कब्जा, वरुण चक्रवर्ती ने चटकाए 4 विकेट

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20 Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर (शुक्रवार) को अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हरा दिया. इस मुकाबले के साथ ही भारत ने सीरीज़ 3-1 से अपने नाम कर ली. टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाज़ों ने इस फैसले को पूरी तरह गलत साबित कर दिया. टीम इंंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 232 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने ठोका अर्धशतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 231 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. भारत की ओर से तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या ने शानदार पारियां खेलीं. तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 73 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल रहे। उन्होंने पारी को संभालते हुए रन गति को लगातार तेज रखा. वहीं हार्दिक पंड्या ने सिर्फ 25 गेंदों में 63 रन की विस्फोटक पारी खेली. इस दौरान हार्दिक ने 5 चौके और 5 छक्के जड़े और भारत के लिए दूसरा सबसे तेज टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाया.

भारत को अच्छी शुरुआत भी मिली. संजू सैमसन ने 22 गेंदों में 37 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 34 रन की तेज पारी खेली. हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच में कुछ खास नहीं कर सके और 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए. आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने नाबाद 10 रन जोड़कर स्कोर को और मजबूत बना दिया.

232 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भी आक्रामक अंदाज़ में बल्लेबाज़ी की, लेकिन भारतीय गेंदबाज़ों के सामने वह लक्ष्य से काफी दूर रह गई. क्विंटन डी कॉक ने 35 गेंदों में 65 रन की शानदार पारी खेली और डेवाल्ड ब्रेविस ने 17 गेंदों में 31 रन बनाए. इसके अलावा डेविड मिलर 18 रन ही बना सके. लगातार विकेट गिरने के चलते दक्षिण अफ्रीका की रन गति प्रभावित होती चली गई.

भारतीय गेंदबाज़ी में वरुण चक्रवर्ती ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 53 रन देकर 4 विकेट झटके और मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया. जसप्रीत बुमराह ने भी अपनी क्लास दिखाते हुए 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट लिए. हार्दिक पंड्या को भी 1 सफलता मिली. दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी. इस तरह भारत ने 30 रन से जीत दर्ज करते हुए टी20 सीरीज़ 3-1 से अपने नाम कर ली.