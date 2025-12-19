IND vs SA 5th T20I 2025 Scorecard: टीम इंंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 232 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने ठोका अर्धशतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

संजू सैमसन, तिलक वर्मा(Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20 Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर (शुक्रवार) को अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. जहां भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 231 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया हैं. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाज़ों के तूफानी प्रदर्शन के सामने प्रोटियाज़ गेंदबाज़ पूरी तरह बेबस नजर आए. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारत की शुरुआत आक्रामक रही. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पावरप्ले में तेजी से रन बटोरे और पहले विकेट के लिए 63 रन जोड़े। संजू सैमसन ने 22 गेंदों में 37 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. वहीं अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों पर 34 रन की तेज़ पारी खेली. दोनों बल्लेबाज़ों के आउट होने के बाद भारतीय पारी की कमान तिलक वर्मा ने संभाली.

तिलक वर्मा ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाते हुए 42 गेंदों में 73 रन की शानदार पारी खेली. उनकी पारी में 10 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच में कुछ खास नहीं कर सके और 7 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बावजूद भारत का रन रेट लगातार ऊंचा बना रहा.

डेथ ओवरों में हार्दिक पंड्या ने मैदान पर तूफान ला दिया. हार्दिक ने महज 25 गेंदों में 63 रन ठोक दिए, जिसमें 5 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे. उनकी स्ट्राइक रेट 252 से ज्यादा रही. आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने भी आक्रामक अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते हुए 3 गेंदों पर नाबाद 10 रन बनाए. भारत ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बटोरते हुए स्कोर को 231 तक पहुंचा दिया.

दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाज़ी इस मुकाबले में बेहद महंगी साबित हुई। मार्को यानसन ने अपने 4 ओवर में 50 रन लुटाए, जबकि कॉर्बिन बॉश ने 3 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन रन रोकने में नाकाम रहे. ओटनियल बार्टमैन को 1 विकेट मिला, जबकि जॉर्ज लिंडे ने भी 4 ओवर में 46 रन दिए. लुंगी एनगिडी ही एकमात्र गेंदबाज़ रहे, जिन्होंने किफायती गेंदबाज़ी करते हुए 4 ओवर में 29 रन दिए. 231 रन के विशाल लक्ष्य के साथ भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरह हावी नजर आ रही है.