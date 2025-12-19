IND vs SA 5th T20I 2025 Toss And Live Scorecard: दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20 Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर (शुक्रवार) को अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें दक्षिण अफ्रीका के कप्तान सुर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदाबाजी का फैसला किया हैं. बही, टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है. चौथा टी20 मैच कोहरे के कारण रद्द हो गया था, जिसके बाद भारत फिलहाल सीरीज़ में 2-1 से आगे है. ऐसे में यह मुकाबला निर्णायक बन चुका है. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 5वें टी20 में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, यहां जानिए कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन
दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have been asked to bat first in Ahmedabad.
Updates ▶️ https://t.co/kw4LKLNSl3#INDvSA
— BCCI (@BCCI) December 19, 2025
जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह
A look at #TeamIndia's Playing XI for the 5⃣th T20I 🙌
Updates ▶️ https://t.co/kw4LKLNSl3#INDvSA
— BCCI (@BCCI) December 19, 2025
दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रीज़ा हेंड्रिक्स, एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन
भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड
शुभमन गिल को 16 दिसंबर को लखनऊ में नेट्स पर बल्लेबाज़ी के दौरान दाएं पैर में इम्पैक्ट इंजरी लगी थी. बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में विशेषज्ञ से परामर्श और इलाज के बाद उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन वह अहमदाबाद में खेले जाने वाले आखिरी टी20 मैच के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.