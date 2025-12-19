IND vs SA 4th T20I 2025 Dream11 Fantasy Prediction: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 5वें टी20 में ये खिलाड़ी मचाएंगे तांडव, यहां जानिए कैसे चुने बेस्ट फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Dream11 Team Prediction: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20 Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर (शुक्रवार) को अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जाएगा. चौथा टी20 मैच कोहरे के कारण रद्द हो गया था, जिसके बाद भारत फिलहाल सीरीज़ में 2-1 से आगे है. ऐसे में यह मुकाबला निर्णायक बन चुका है. दक्षिण अफ्रीका की टीम आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी. डेविड मिलर और जॉर्ज लिंडे का प्लेइंग इलेवन में रहना टीम को गहराई देता है. कप्तान एडेन मार्कराम का फॉर्म में लौटना प्रोटियाज़ के लिए बड़ी राहत है. गेंदबाज़ी में लुंगी एनगिडी, मार्को जानसन और एनरिच नॉर्खिया भारतीय बल्लेबाज़ी के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं. सीरीज़ बराबर करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को हर विभाग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा. क्या अहमदाबाद में भी मौसम बनेगा विलेन? दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत तीसरे टी20 से पहले जानिए अहमदाबाद का मौसम

सीरीज़ में बढ़त के बावजूद भारतीय टीम को अपनी प्लेइंग इलेवन को लेकर कुछ सवालों का सामना करना पड़ रहा है. शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह दोनों ही हल्की चोट से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी उपलब्धता पर संशय बना हुआ है. बल्लेबाज़ी में भारत का प्रदर्शन अब तक उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है और टीम काफी हद तक अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या पर निर्भर नजर आई है. सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. गेंदबाज़ी में अर्शदीप सिंह (6 विकेट) और वरुण चक्रवर्ती (4 विकेट) ने प्रभावित किया है, लेकिन बाकी गेंदबाज़ों की निरंतरता चिंता का विषय रही है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पांचवें टी20 2025 के लिए संभावित इलेवन

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शुभमन गिल/संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह/हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, एनरिच नॉर्खिया, लुंगी एनगिडी, ओटनियल बार्टमैन

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 5वें टी20 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- क्विंटन डी कॉक(SA) को पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 5वें टी20 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- सूर्यकुमार यादव (IND), तिलक वर्मा (IND), रीज़ा हेंड्रिक्स(SA) को पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका ड्रीम 11 टीम में बल्लेबाज के तौर पर शामिल कर सकते है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 5वें टी20 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- अभिषेक शर्मा (IND), एडेन मार्कराम (SA), हार्दिक पंड्या (IND), मार्को जानसन (SA) को भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच के लिए ड्रीम11 फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स-के तौर पर जोड़ सकते है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 5वें टी20 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- हर्षित राणा(IND), लुंगी एनगिडी (SA), वरुण चक्रवर्ती (IND) आपकी भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ड्रीम 11 फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 5वें टी20 2025 मैच की ड्रीम11 टीम प्रेडिक्शन लाइनअप: क्विंटन डी कॉक(SA), सूर्यकुमार यादव (IND), तिलक वर्मा (IND), रीज़ा हेंड्रिक्स(SA), अभिषेक शर्मा (IND), एडेन मार्कराम (SA), हार्दिक पंड्या (IND), मार्को जानसन (SA), हर्षित राणा(IND), लुंगी एनगिडी (SA), वरुण चक्रवर्ती (IND)

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 5वें टी20 2025 मैच की ड्रीम11 फैंटसी टीम के कप्तान के रूप में अभिषेक शर्मा (IND) और उप-कप्तान के रूप में क्विंटन डी कॉक(SA) को चुन सकते हैं. इस टीम के साथ अपनी फैंटसी टीम को ड्रीम टीम बना सकते हैं.