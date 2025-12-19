IND vs SA 5th T20I 2025, Ahmedabad Weather Report: क्या अहमदाबाद में भी मौसम बनेगा विलेन? दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत तीसरे टी20 से पहले जानिए अहमदाबाद का मौसम

नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Credit: Wikipedia)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Ahmedabad Weather Report: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20 Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर (शुक्रवार) को अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जाएगा. चौथा टी20 मैच कोहरे के कारण रद्द हो गया था, जिसके बाद भारत फिलहाल सीरीज़ में 2-1 से आगे है. ऐसे में यह मुकाबला निर्णायक बन चुका है. भारत जहां 3-1 से सीरीज़ अपने नाम करना चाहेगा, वहीं दक्षिण अफ्रीका की नजर इस मैच को जीतकर सीरीज़ 2-2 से बराबर करने पर होगी. अहमदाबाद की पिच आमतौर पर बल्लेबाज़ों के लिए मददगार मानी जाती है और यहां एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले की पूरी उम्मीद है. दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत निर्नायक टी20 मुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

सीरीज़ में बढ़त के बावजूद भारतीय टीम को अपनी प्लेइंग इलेवन को लेकर कुछ सवालों का सामना करना पड़ रहा है. शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह दोनों ही हल्की चोट से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी उपलब्धता पर संशय बना हुआ है. बल्लेबाज़ी में भारत का प्रदर्शन अब तक उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है और टीम काफी हद तक अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या पर निर्भर नजर आई है. सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. गेंदबाज़ी में अर्शदीप सिंह (6 विकेट) और वरुण चक्रवर्ती (4 विकेट) ने प्रभावित किया है, लेकिन बाकी गेंदबाज़ों की निरंतरता चिंता का विषय रही है.

दक्षिण अफ्रीका की टीम आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी. डेविड मिलर और जॉर्ज लिंडे का प्लेइंग इलेवन में रहना टीम को गहराई देता है. कप्तान एडेन मार्कराम का फॉर्म में लौटना प्रोटियाज़ के लिए बड़ी राहत है. गेंदबाज़ी में लुंगी एनगिडी, मार्को जानसन और एनरिच नॉर्खिया भारतीय बल्लेबाज़ी के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं. सीरीज़ बराबर करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को हर विभाग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.

अहमदाबाद का मौसम(Ahmedabad Weather Report)

अबु धाबी में आने वाले मैच के लिए मौसम की स्थिति काफी अनुकूल रहने की उम्मीद है. AccuWeather के अनुसार, सुबह का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो दिन के समय 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. शाम होते-होते तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा, जिससे खिलाड़ियों के लिए काफी आरामदायक माहौल बनेगा. आसमान साफ रहने की संभावना है, और हवा की गुणवत्ता पिछले मैचों की तुलना में बेहतर होगी, जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए एक अच्छा संकेत है.