IND vs SA 5th T20I 2025 Preview: दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत निर्नायक टी20 मुकाबले से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Preview: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20 Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर (शुक्रवार) को अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला जाएगा. चौथा टी20 मैच कोहरे के कारण रद्द हो गया था, जिसके बाद भारत फिलहाल सीरीज़ में 2-1 से आगे है. ऐसे में यह मुकाबला निर्णायक बन चुका है. भारत जहां 3-1 से सीरीज़ अपने नाम करना चाहेगा, वहीं दक्षिण अफ्रीका की नजर इस मैच को जीतकर सीरीज़ 2-2 से बराबर करने पर होगी. अहमदाबाद की पिच आमतौर पर बल्लेबाज़ों के लिए मददगार मानी जाती है और यहां एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले की पूरी उम्मीद है. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

सीरीज़ में बढ़त के बावजूद भारतीय टीम को अपनी प्लेइंग इलेवन को लेकर कुछ सवालों का सामना करना पड़ रहा है. शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह दोनों ही हल्की चोट से जूझ रहे हैं, जिससे उनकी उपलब्धता पर संशय बना हुआ है. बल्लेबाज़ी में भारत का प्रदर्शन अब तक उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है और टीम काफी हद तक अभिषेक शर्मा और हार्दिक पंड्या पर निर्भर नजर आई है. सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. गेंदबाज़ी में अर्शदीप सिंह (6 विकेट) और वरुण चक्रवर्ती (4 विकेट) ने प्रभावित किया है, लेकिन बाकी गेंदबाज़ों की निरंतरता चिंता का विषय रही है.

दक्षिण अफ्रीका की टीम आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरेगी. डेविड मिलर और जॉर्ज लिंडे का प्लेइंग इलेवन में रहना टीम को गहराई देता है. कप्तान एडेन मार्कराम का फॉर्म में लौटना प्रोटियाज़ के लिए बड़ी राहत है. गेंदबाज़ी में लुंगी एनगिडी, मार्को जानसन और एनरिच नॉर्खिया भारतीय बल्लेबाज़ी के लिए कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं. सीरीज़ बराबर करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को हर विभाग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.

टी20 में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs SA Head To Head Record): भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अब तक 34 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इनमें भारत ने 19 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका 13 बार विजयी रहा है. दो मुकाबले बिना परिणाम के समाप्त हुए हैं, जिनमें IND vs SA चौथा टी20 2025 भी शामिल है. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा कड़े और रोमांचक रहे हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पांचवें टी20 2025 मैच के मुख्य खिलाड़ी (IND vs SA Key Players To Watch Out): अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, वरुण चक्रवर्ती, एडेन मार्कराम, लुंगी एनगिडी और डेविड मिलर. ये खिलाड़ी अपने दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं और इनका प्रदर्शन इस निर्णायक मुकाबले में बेहद अहम रहेगा.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (IND vs SA Mini Battle): अभिषेक शर्मा बनाम लुंगी एनगिडी की भिड़ंत देखने लायक होगी. इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती और डेविड मिलर के बीच की टक्कर मैच के अहम मोड़ तय कर सकती है. हार्दिक पंड्या बनाम मार्को जानसन की ऑलराउंडर जंग भी काफी दिलचस्प रहने वाली है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पांचवां टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ का पांचवां मुकाबला 19 दिसंबर (शुक्रवार) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच की शुरुआत शाम 07:00 बजे (IST) से होगी, जबकि टॉस 06:30 बजे होगा.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पांचवां टी20 मैच 2025 का टेलीकास्ट या स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पांचवें टी20 मैच 2025 का प्रसारण अधिकार जिओस्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर देखा जा सकता है. वहीं, मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जिओहॉटस्टार पर उपलब्ध होगी.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पांचवें टी20 2025 के लिए संभावित इलेवन

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: शुभमन गिल/संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह/हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जानसन, एनरिच नॉर्खिया, लुंगी एनगिडी, ओटनियल बार्टमैन