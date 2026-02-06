WPL 2026 Award Winners List: महिला प्रीमियर लीग 2026 आरसीबी ने जीता खिताब, जानें किसे मिला कौन सा अवॉर्ड और पूरी लिस्ट

WPL 2026 में किसने जीता कौन सा अवार्ड,देखें पूरी लिस्ट

वडोदरा, 6 फरवरी 2026: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का चौथा सीज़न गुरुवार, 5 फरवरी को एक रोमांचक फाइनल के साथ संपन्न हो गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 6 विकेट से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता. वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए इस निर्णायक मुकाबले में आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा. टूर्नामेंट के समापन के साथ ही कई खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया. यह भी पढ़ें: RCB Vs DC WPL 2026 Final Match Live Score Update: वडोदरा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जा रहा हैं फाइनल मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

आरसीबी का ऐतिहासिक प्रदर्शन और फाइनल का रोमांच

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स द्वारा दिए गए 203 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए WPL इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज़ पूरा किया. कप्तान स्मृति मंधाना ने 41 गेंदों में 87 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि जॉर्जिया वोल ने 54 गेंदों में 79 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया. इन दोनों के बीच 165 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी ने आरसीबी की जीत की नींव रखी. दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जेमिमा रोड्रिग्स (57 रन) और चिनेल हेनरी (नाबाद 35 रन) की पारियों की बदौलत 203/4 का स्कोर खड़ा किया था. हालांकि, आरसीबी ने दो गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे दिल्ली कैपिटल्स को लगातार चौथी बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा.

व्यक्तिगत पुरस्कारों की सूची

इस सीज़न में कई खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों का दिल जीता और विभिन्न व्यक्तिगत पुरस्कार अपने नाम किए:

प्लेयर ऑफ द मैच (फाइनल): फाइनल में अपनी मैच जिताऊ पारी के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

ऑरेंज कैप (सर्वाधिक रन): रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्मृति मंधाना ने 9 मैचों में 377 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की.

पर्पल कैप (सर्वाधिक विकेट): गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन ने 17 विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की.

मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP): सोफी डिवाइन (गुजरात जायंट्स) को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए 'मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर' का पुरस्कार दिया गया.

इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न: दिल्ली कैपिटल्स की नंदनी शर्मा को 'इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न' के खिताब से नवाजा गया.

सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ग्रेस हैरिस ने 178.19 के स्ट्राइक रेट के साथ 'सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न' का पुरस्कार जीता.

सर्वाधिक छक्के: मुंबई इंडियंस की हरमनप्रीत कौर ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 13 छक्के लगाए.

सर्वाधिक डॉट बॉल्स: लॉरेन बेल को सर्वाधिक डॉट बॉल्स डालने के लिए सम्मानित किया गया.

फेयर प्ले अवार्ड: मुंबई इंडियंस को 'फेयर प्ले अवार्ड' से सम्मानित किया गया, जो खेल भावना के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है.

इनामी राशि और महिला क्रिकेट का बढ़ता कद

WPL 2026 में विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिली, जबकि उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ रुपये दिए गए. व्यक्तिगत पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपये प्रदान किए गए, जबकि फाइनल की 'प्लेयर ऑफ द मैच' को 2.5 लाख रुपये मिले. यह भारी-भरकम इनामी राशि महिला क्रिकेट के बढ़ते कद और वैश्विक स्तर पर इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है. WPL ने न केवल भारतीय महिला क्रिकेटरों को एक बड़ा मंच प्रदान किया है, बल्कि दुनिया भर की प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दिया है.