India vs South Africa, 5th T20I Match: सीरीज जीतते ही टीम इंडिया ने रच दिया इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के इस कीर्तिमान को किया ध्वस्त; देखें आकंड़ें

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 5th T20I Match: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया. पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रिका को 30 रनों से हरा दिया हैं. इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया हैं. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के कंधों पर थीं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई एडेन मार्कराम (Aiden Markram) कर रहे थे. यह भी पढ़ें: India vs South Africa, 5th T20I Match Stats And Milestone: आखिरी टी-20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर सीरीज पर किया कब्जा, मैच में बने ये कुछ अनोखे रिकॉर्ड्स

सीरीज का चौथा मुकाबला लखनऊ में होना था जो घने कोहरे के कारण रद्द हो गया था. इस मुकाबले में टीम इंडिया से मिले 232 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 201/8 का स्कोर ही बना पाई. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में पिछले कुछ समय से टीम इंडिया बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है और अब टीम इंडिया ने अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतते ही खास कमाल कर दिया.

टीम इंडिया ने तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड

टीम इंडिया की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में घर पर यह 9वीं लगातार बाइलेटरल सीरीज जीत है. यह सभी सीरीज टीम इंडिया ने साल 2022 से लेकर साल 2025 तक जीती हैं. इस मामले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की टीम का रिकॉर्ड तोड़ा है. ऑस्ट्रेलिया ने साल 2006 से लेकर साल 2010 तक अपने घर पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 8 बाइलेटरल सीरीज जीती थीं. तीसरे नंबर पर भी टीम इंडिया मौजूद है. टीम इंडिया ने साल 2019 से लेकर 2022 तक टी20 इंटरनेशनल में घर पर 7 बाइलेटरल सीरीज जीती हैं.

हार्दिक पांड्या ने लगाया दमदार अर्धशतक

टीम इंडिया के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पारी की शुरूआत करने उतरे और इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी की और बड़े स्कोर की नींव रख दी थी. इसके बाद तीसरे नंबर पर उतरे तिलक वर्मा ने 73 रनों का योगदान दिया. बाद में लोअर आर्डर पर हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नमूना पेश किया. हार्दिक पांड्या ने 25 गेंदों में कुल 63 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और पांच छक्के शामिल रहे. इन बल्लेबाजों की वजह से टीम 231 रनों का स्कोर बनाने में सफल रही.

वरुण चक्रवर्ती ने चटकाए चार विकेट

इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए क्विंटन डिकॉक ने जरूर 65 रन बनाए, लेकिन बाकी के बल्लेबाज अच्छा नहीं कर पाए और टीम 201 रन बना पाई. वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर्स में 53 रन देकर चार विकेट हासिल किए. वरुण चक्रवर्ती के अलावा जसप्रीत बुमराह ने भी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया और 4 ओवर में 17 रन देकर दो विकेट झटके. हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने एक-एक विकेट चटकाया.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.