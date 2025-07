एक वायरल वीडियो में दक्षिणी चीन में एक पांच मंजिला इमारत कुछ ही सेकंड में पास की नदी में गिरती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद भारी बारिश और भयंकर बाढ़ आ गई. इमारत एक निर्माणाधीन साइट की तरह लग रही है और इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. कथित तौर पर इमारत के नीचे की जमीन धंस गई और इमारत पास की नदी में गिर गई. यह घटना चीन के शिनझोउ शहर में लेंगशुई नदी के पास हुई. 30 जून से 1 जुलाई के बीच भारी बारिश के दौरान, शिनझोउ से बहने वाली लेंगशुई नदी ने 2005 के रिकॉर्ड में सबसे खराब बाढ़ का सामना किया, जल संसाधन मंत्रालय का हवाला देते हुए एक अलग स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया. यह भी पढ़ें: चीनी दवाओं की खातिर हर साल मार दिए जाते हैं 60 लाख गधे

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अचानक बाढ़ के शुरुआती संकेतों को कैसे पहचाना जाए. वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @ABC द्वारा पोस्ट किया गया था. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "दक्षिणी चीन में अचानक आई बाढ़ के बीच एक निर्माणाधीन पांच मंजिला इमारत अचानक नीचे की ओर धंस गई और पास की नदी में गिर गई."

A five-story building under construction collapsed into a nearby river as the ground beneath it suddenly gave way amid flash floods in southern China. https://t.co/Z6tg7Wo1q1 pic.twitter.com/53SP3Utdg9

— ABC News (@ABC) July 3, 2025